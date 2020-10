Películas de superhéroes son un peligro para la sociedad, según creador de The boys

Los superhéroes han protagonizado los estrenos cinematográficos más exitosos de la última década, gracias a los universos cinematográficos de Marvel y DC. Su legión de fans es grande, pero también la de los detractores que no gustan de estas películas “complacientes y de fácil consumo”.

En este panorama, The boys ha sobresalido por su corte políticamente incorrecto, nivel de violencia y corrosivo sentido del humor. Por supuesto, las películas de las mencionadas franquicias terminaron siendo motivo de burla, pero el creador Eric Kripke cree que representan un peligro para la sociedad más allá de las risas.

Lo superhéroes protagonizan un éxito tras otro. Foto: composición / Marvel / DC

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el showrunner explicó que la nueva generación está creciendo con modelos todopoderosos. Esto sería perjudicial hasta cierto punto porque podría influir en el triunfo de líderes populistas y autoritarios que prometen solucionar todos los problemas como si fueran superhéroes.

“Es un poco peligroso entrenar a toda una generación para que espere a que alguien fuerte entre y la salve. Creo que así es como terminas con personas como Trump y populistas que dicen: ‘Soy el único que puede arreglar las cosas, voy a ser yo’. Y creo que en la forma en que la cultura pop condiciona sutilmente a las personas, las está condicionando de forma incorrecta, porque hay demasiadas [películas de superhéroes]”, explicó al medio.

Tras estas palabras, aclaró que disfruta de estas producciones, pero resaltó lo importante de tener un correctivo para decir: “No van a venir a salvarte. Mantengan unida a su familia y sálvense ustedes mismos”.

Cabe resaltar que The boys ha criticado el cine de superhéroes en múltiples ocasiones. Para empezar, la serie expone la faceta más cínica, realista y oscura de este mundo con The seven, conformación superliderada por el maniático Homelander. Las parodias a los Avengers no hicieron falta en las dos primeras temporadas y parece que no hay planes para que estas acaben próximamente.

