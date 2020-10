Flashdance: película clásica de los años 80 regresa como serie

Muchos shows de las plataformas de streaming se han basado en grandes clásicos del cine, como es el caso de Hannibal, Fargo y Bates Motel. Ahora le toca el turno a Flashdance, cuyas escenas de baile y canciones aún resuenan en la memoria de sus fans que vieron la película en 1983.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la plataforma Paramount Plus tiene planeado lanzar una serie que reinventará el drama musical estelarizado por Alexandra Owens. Para la ocasión, se contará con Lynda Obst, productora de la obra original que repetirá el cargo.

La historia del reboot girará en torno a una joven que sueña con convertirse en una bailarina de ballet. Sin embargo, su realidad la orilla a trabajar en un club de striptease, donde conocerá el amor, la amistad, mientras busca el camino a su sueño.

¿Tendrá el mismo éxito que su predecesora? los fans están escépticos, dado que Flashdance se convirtió en un clásico instantáneo al llegar a cines. Generó una ganancia mayor a los 200 millones de dólares y Jennifer Beals fue nominada a los Globos de oro por su papel como Alexandra Owens.

Flashdance: las secuencias , que seguían lineamientos propios de los videos musicales, influyeron otras películas de la época. Foto: Paramount

El reboot de Flashdance es uno de los tantos proyectos originales de Paramount Plus. Así, la nueva plataforma de streaming planea competir con los servicios que acapararon gran parte del mercado: Netflix, HBO GO, Amazon prime, Disney plus y Hulu.

