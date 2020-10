Power Rangers: Hasbro planea reiniciar la historia de la serie y producir nuevas películas

Los Power Rangers son los héroes de toda una generación. Después de estrenar su último largometraje en 2017, Hasbro anunció un reinicio de la franquicia y promete no decepcionar a los fans.

A través de una de sus subsidiarias, la distribuidora y productora eOne, el destino de los héroes estará en manos del productor y director Jonathan Entwistle, quien ha trabajado en series como The end of the f***ing world y I’m not okay with this.

Entwistle será el encargado de supervisar la creación de un universo cinematográfico que también incluirá a una serie de televisión, tal como lo hace Marvel Studios.

A fines de 2019, Entwistle había sido elegido para trabajar en una película de los Power Rangers de Paramount Pictures, pero ahora que todo está en manos de eOne, en Hasbro decidieron mantener su contrato.

Reinicio incluiría a primer ranger transgénero

Según informa el medio especializado We Got This Covered, con un nuevo proyecto de Power Rangers en marcha es posible que los guerreros puedan contar con un nuevo miembro perteneciente a la comunidad LGTB.

Previamente, algunos rumores especulaban sobre la posibilidad de que el ranger azul podría ser homosexual o que el ranger rojo fuese interpretado por una mujer. A pesar de que aún no hay detalles oficiales de la trama, otros medios como THR aseguran que la película contará con viajes en el tiempo.

Cine y series, últimas noticias: