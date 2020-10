Let them all talk, película de Meryl Streep sin guion y presupuesto, llega a HBO Max

Con películas provenientes de grandes empresas productoras, no es raro hablar sobre el dinero que se invirtió al momento de desarrollar éxitos de taquilla para Hollywood. En el caso de Let them all talk (2020), las cosas no fueron así.

El director Steven Soderbergh está llamando la atención, tras anunciar el fin de su última producción: un largometraje que no ha tenido equipo de trabajo, prepuesto y guion.

¿De qué trata Let them all talk?

Meryl Streep, junto a Dianne Wiest, Candice Bergen y Lucas Hedges, interpretan a tres amigas y un sobrino que deciden irse de crucero para olvidar los problemas, reencontrarse y aceptar su pasado.

Meryl Streep en Let them all talk, su próxima película. Foto: HBO Max

La historia detrás de Let them all talk

En declaraciones para Entertainment Weekly, Streep, junto a sus coprotagonistas, dieron algunos detalles de la película que ya ha sido anunciada en un adelanto de estreno de HBO.

Aquí, la tres veces ganadora del Óscar contó que el cineasta se reunión con ella, le explicó la historia y quedó fascinada. “Me dijo que no se necesitaba mucho dinero para hacer una buena cinta, a lo mucho 25 centavos, un equipo de sonido y una silla de ruedas para mover la cámara", explicó.

“En broma le dije a Soderbergh que iba a arruinar todo el negocio. Hizo la película con ese dinero, lo sé porque eso me pagaron”, dijo Streep. “Filmamos por dos semanas y fue un viaje gratis en un crucero”, agregó.

Quien dio más detalles de la producción fue Dianne Wiest, que mencionó que la filmación se llevó a cabo sin un equipo de producción. “El único que estaba con nosotros era el del sonido. Steven sostuvo la cámara en una silla de ruedas y comenzó a grabar”, explicó.

En cuanto al guion, Meryl Streep indicó que “si los televidentes sienten que algunos diálogos son improvisados, es porque lo fueron”. “Steven solo nos daba las líneas generales de las escenas, sabíamos por donde ir, pero nada más. Completábamos en el set”, agregó.

Let them all talk tiene un estreno previsto para este 2020 en HBO Max.

