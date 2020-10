Jackie Chan anuncia su regreso al cine con The knight of shadows [VIDEO]

Jackie Chan no tiene en su mente el retiro y eso ha quedado demostrado en su más reciente película The knight of shadows: between yin and yang, cinta que está a punto de estrenarse en Latinoamérica.

En conversación con Efe, el intérprete no solo habló sobre el largometraje, sino también de su paso por Hollywood y cómo se sintió perdido en la industria cuando era más joven.

Jackie Chan vuelve al cine con The knight of shadows: between yin and yang - Foto: difusión

“Hubo un periodo de mi vida en el que me sentía perdido y no sabía qué dirección tomar. Finalmente me puse una meta y decidí ser un coreógrafo de acción. Desde ese momento, no me volví a estancar y, paso a paso, me fui convirtiendo en lo que soy hoy”, aseguró.

Por otro lado, Chan comentó que, tras su estancia en la Escuela de Ópera de Pekín, construyó su carrera al crear su propia personalidad y adquirir el reconocimiento del público.

“Cuando las películas en las que participé comenzaron a ser más exitosas, empecé a elegir mis papeles cuidadosamente. También comencé a producir y dirigir a la vez y pude hacer las cosas que yo quería en el cine. Aún ahora hay muchas cosas que me gustaría probar”, afirmó la estrella de Una pareja explosiva.

La nueva película de Jackie Chan

The Knight of Shadows: Between yin and yang es la cinta que trae de regreso al actor a la pantalla grande, luego de estar alejado de las cámaras por tres años. La película nos lleva a conocer a un legendario cazador de demonios (Jackie Chan), quien persigue a los monstruos que logran ingresar a la dimensión habitada por los seres humanos. Él contará con la ayuda de unas extrañas criaturas para luchar contra estos seres.

