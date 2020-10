WandaVision retrasaría su fecha de estreno en Disney Plus

Uno de los programas más esperados de Disney Plus es sin duda WandaVision. La ficción servirá a modo de sitcom y relatará parte de la vida de Scarlet Witch y su pareja luego de los acontecimientos en Avengers: endgame.

El 12 de octubre salieron a la luz algunas fotografías que mostraron escenas del rodaje del programa en Los Ángeles, por lo que muchos consideraron que la obra llegaría en noviembre. Sin embargo, un nuevo teaser de la plataforma online de ‘La casa del ratón’ indicaría algo distinto.

En el video se muestra toda la programación del próximo mes y WandaVision no aparece en el contenido. Además, el texto que acompaña a la publicación tampoco menciona al popular show de comedia.

“Noviembre está en el horizonte ¡y también las festividades! El siguiente mes comienzan a transmitirse El especial LEGO de Star Wars y Black beauty. Además, llegan nuevos episodios de The mandalorian y The right stuff en Disney Plus”, indica la frase.

A pesar de que la serie no cuenta con una fecha exacta de estreno, algunos cibernautas especulan que podría lanzarse en diciembre de 2020 , por lo que todavía no pierden las esperanzas de volver a ver a los dos superhéroes en acción este año.

¿De qué trata WandaVision?

El programa combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.

