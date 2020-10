Thor 4: Chris Hemsworth adelanta drástico cambio en su personaje

Thor: love and thunder es la nueva entrega del Dios del Trueno, quien fue interpretado por Chris Hemsworth en tres películas en solitario y otras producciones pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Cuándo veremos la cuarta parte en cines?

Por el momento no hay una fecha de estreno fija, dado que aún no empieza el rodaje. Sin embargo, Hemsworth ya se encuentra muy entusiasmado de volver al set de grabación e intentar algo diferente para renovar la saga del superhéroe.

Thor 4: Vin Diesel confirma que los Guardianes de la galaxia aparecerán en la película. Foto: Marvel Studios

“Se supone que debo estar filmando Thor en este momento, pero obviamente se retrasó [por la pandemia de coronavirus]. Comenzaré en enero", fueron las reveladoras palabras del actor en una entrevista para Swisse Vitamins & Supplements.

En cuanto a lo que veremos en el filme, se siente confiado con el resultado gracias a los actores, reparto y equipo de producción a bordo. “Creo que ciertamente superamos los límites. Hemos tenido algunas versiones diferentes del personaje. Ahora, la gente espera un cambio dramático. Tenemos mucho trabajo para nosotros”, agregó.

Taika Waitit reveló que se trata de una película de Thor y no de Natalie Portman. Foto: composición / Marvel

Cabe resaltar que el regreso de Natalie Portman a la saga como la nueva Diosa del Trueno dio pie a varias especulaciones sobre el futuro de Thor en el MCU. Sin embargo, el protagonista afirmó que Thor: love and thunder no significará su última participación.

“¡¿Estás loco?! No voy a entrar en ningún período de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. ¡Solo tiene 1.500 años! Definitivamente no es una película para que me despida de esta marca. Al menos, eso espero”, declaró anteriormente.

Thor 4, últimas noticias: