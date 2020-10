Henry Cavill revela foto de su duro entrenamiento para secuela de The witcher

Muchos fans esperan con ansias la segunda parte de The witcher, serie que traerá de regreso al icónico brujo Geralt de Rivia, quien es uno de los cazadores de monstruos más poderosos de su universo.

La ficción ya se encuentra en pleno rodaje y Henry Cavill compartió una fotografía de su duro entrenamiento a través de Instagram mientras se prepara para interpretar a su poderoso personaje.

Junto a la imagen se adjunta un texto en el que el actor indica todos los pasos que sigue para tener la capacidad física que se requiere en escena.

“El entrenamiento de The witcher se centra en tres aspectos principales: velocidad, potencia explosiva y estado físico. ¡Qué no te hace daño! ¡No he tenido la oportunidad de correr millas cuesta arriba desde Gibralter hace muchos años! Pero no hay mejor lugar para volver a ese ritmo que el distrito Lagos aquí en casa, en el Reino Unido. ¡Este sitio acaba de irrumpir como una de mis tres partes favoritas del mundo! Absolutamente me encanta”.

The witcher 2 retomará su historia luego de la épica batalla de Sodden. Asimismo, Geralt cree que Yennefer está muerta luego del combate y lleva a Ciri a Kaer Morhen, lugar donde fue criado por Vesemir y los otros brujos de la escuela del lobo.

La ficción llegará a Netflix en 2021; sin embargo, no cuenta con una fecha exacta de estreno debido a la pandemia del coronavirus.

