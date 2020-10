Harvey Weinstein: estrenan musical testimonial sobre los abusos en Hollywood

Este 1 de noviembre se estrenará The Right Girl, un musical basado en el libro que escribió Louisette Geiss, quien fue una de las figuras en la demanda colectiva contra el productor de ‘Shakespeare enamorado’ y ´Kill Bill', Harvey Weinstein. “Crear este musical durante los últimos dos años fue catártico. El equipo creativo se sentó con más de veinte de mis compañeras sobrevivientes, mujeres que son víctimas de una docena de hombres diferentes en el entretenimiento. Hasta la fecha, solo se han contado partes de sus historias en la prensa, por lo que al presentar las historias de estas mujeres en sus propias palabras en un formato entretenido como el teatro musical, esperamos que resuenen con una audiencia aún mayor y empoderen a otras sobrevivientes para hablar”, dijo en un comunicado Geiss.

El guion de The Right Girl sigue a Eleanor Stark, una ejecutiva de un estudio de cine recientemente ascendida que se entera de que uno de los hombres con los que trabaja ha estado abusando de mujeres durante años. "La historia de ficción se basa en las entrevistas del equipo creativo con más de 20 mujeres que fueron agredidas o acosadas sexualmente por una docena de hombres prominentes diferentes en la industria del entretenimiento”, adelantó The New York Times. El musical nos plantea qué papel juega esta ejecutiva que podría develar el atroz secreto que fue guardado en Hollywood.

Debido a la pandemia, la producción fue grabada desde las casas de las protagonistas: Leah Hofmann, Robyn Hurder, Polly Baird, Bryonha Marie Parham, Jessica Bishop y Merle Dandridge. El productor Howard Kagan, quien comparte los créditos del guion, aseguró que las sobrevivientes que contribuyeron al desarrollo del musical obtendrán una parte de las regalías de las entradas.

Hollywood, últimas noticias:

