Daredevil: ¿Matt Murdock volverá?, cuestionan fans por aniversario de tercera temporada

Daredevil, conocido también como vigilante carmesí, fue llevado a la pantalla chica gracias a Netflix. Pese a que la serie se estrenó en 2015, aún es considerada como la mejor adaptación de un superhéroe de Marvel y la responsable de elevar los estándares para las futuras producciones.

La historia nos presentó a Matt Murdock, quien hacía de abogado de día y justiciero de noche. Su batalla contra el crimen encabezado por Kingpin terminó en la tercera temporada, la cual este lunes 19 de octubre cumple dos años desde su estreno.

En motivo a la fecha conmemorativa, los seguidores del programa rememoraron los mejores momentos de la ficción y se mostraron esperanzados de verlo formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel en un futuro.

Los rumores sobre su participación en Spider-Man 3 no han perdido fuerza desde la cancelación del show. Ante esto, el protagonista Charlie Cox no tuvo más rumores que decir algunas palabras sobre su integración al MCU.

Spider-man y Daredevil juntos es la fantasía de los fans. Foto: Instagram

“Como fanático de las películas de Marvel, me encantaron las pequeñas cosas en las que aparecen aquí y allá, pero debido a que estábamos en Netflix, no pudimos hacer tanto por razones legales. No sé por qué”, compartió en sus redes sociales.

Tras estas palabras, señaló que le encantaría que su personaje aparezca en la película del Hombre Araña. Ya sea en el fondo junto a Jessica Jones o que Murdock sea un abogado que asesore legalmente a Peter Parker, luego que su identidad fuera revelada por Mysterio.

