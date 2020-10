Rick y Morty: cómic expandirá la historia de los personajes de Adult Swim

Los fanáticos de Rick y Morty tienen razones suficientes para celebrar, ya que se anunció que el show contará una nueva historia en el mundo de los cómics.

Editada y publicada por la editorial The Oni-Lion Forge Publishing, la historieta tendrá como título Rick and Morty: worlds apart y se publicará en febrero de 2021.

El cómic contará cómo ambos personajes, acompañados por un dragón, serán amenazados por Teddy Rick que pretende estropearles las vacaciones.

Esta es la tercera incursión de Rick y Morty en el mundo de las viñetas. La primera fue Rick y Morty: council of Ricks y el segundo proyecto fue una miniserie de cinco números llamada Rick and Morty: go to hell, ambas fueron publicadas en abril de 2020.

¿Rick y Morty tendrá quinta temporada?

Los primeros detalles de la quinta parte salieron a la luz cuando el actor Chris Parnell admitió en sus redes sociales que la escritura y los guiones gráficos para sus capítulos estaban en desarrollo.

En cuanto a la periodicidad de las entregas, recalcó que la paciencia de los fans no será puesta a prueba de nuevo. “Sabiendo que ahora tenemos que hacer 70 episodios, creo que habrá menos esperas”, reveló.

