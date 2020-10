Dexter: serie lanza avance de la nueva temporada que arreglará el final [VIDEO]

Ocho temporadas le quedaron cortos. Dexter Morgan, el asesino serial más encantador de la pantalla chica, regresa con una miniserie de 10 capítulos que pretende arreglar el final que decepcionó a los seguidores del show original.

Para la ocasión, Michael C. Hall volverá a interpretar al controversial personaje en lo que vendría a ser una secuela directa. Luego de tantos años, los fans conocerán finalmente qué ocurrió con él luego del exilio autoimpuesto.

Con motivo del regreso de Dexter, Showtime lanzó un teaser al estilo de la inconfundible secuencia de apertura que la ficción ostentó durante ocho temporadas. En las imágenes se puede leer que el permanecer lejos lo habría matado, haciendo referencia a la situación del protagonista.

Anteriormente, Michael C. Hall declaró para The Daily Beast que las oportunidades para retomar el personaje nunca faltaron, pero ninguna productora presentó una idea que valga la pena. Para alegría del artista, el proyecto soñado se le presentó y no dudo en formar parte.

La serie protagonizada por Michael C. Hall regresará a las pantallas después de ocho años de ausencia. Foto: Showtime

La ficción estará a cargo de Clyde Phillips, showrunner del programa original. Por el momento, no hay una fecha de estreno, pero se conoce que las grabaciones comenzarán en 2021. En el mejor de casos, su lanzamiento podría ocurrir a finales del mismo año.

Cine & series, últimas noticias: