Supernatural: Jensen Ackles elige su capítulo favorito antes del final de la serie

Los hermanos Dean y Sam Winchester están listos para enfrentar a Dios, luego de 15 entregas de Supernatural lidiando con todo tipo de amenazas. Son cuatro los capítulos que separan a los fans del final de temporada, por lo que solo queda disfrutar la cuenta regresiva.

Así como Jared Padalecki, Jensen Ackles dedicó unas emotivas palabras de despedida a sus seguidores y agradeció todo el apoyo brindando a lo largo de los años. Además, tuvo la oportunidad para comentar la experiencia en una entrevista para Rolling Stone.

En conversación con el medio, el actor reveló que uno de los episodios más geniales que hicieron fue nada menos que Baby, el cuarto capítulo de la temporada 11. A diferencia del resto, la historia tuvo lugar desde la perspectiva del Impala, por lo que no dudó en explicar el proceso detrás de escena.

“Recuerdo que habíamos equipado como ocho cámaras dentro y fuera del coche. Luego, simplemente empezamos a rodar. Jared y yo estábamos solos. No había operador de cámara, no hay empuñaduras, no hay electricistas, no hay DP, no hay director, no hay supervisor de guion, no hay maquillaje, no hay nada. Estábamos haciendo todo nosotros mismos”, detalló Ackles.

Cabe resaltar que Baby es el episodio mejor valorado de la onceava temporada en IMDb, con una calificación de 9,6 sobre 10. Le siguen Don’t call me Shurley, O brother, where art thou?, The devil in the details y Just my imagination.

¿De qué trata el capítulo? “Nadie pone a baby en una esquina. Visto por completo desde el punto de vista del Impala, Sam y Dean van en un viaje por carretera para luchar contra los monstruos y demonios”, cuenta la sinopsis.

