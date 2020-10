No time to die: escena de apertura acabará tradición en películas de James Bond

No time to dDie, la entrega 25 de la franquicia, marcará el fin de Daniel Craig como el agente 007. Para sorpresa de los fans, la producción también cambiará de forma radical el clásico inicio que tanto ostentaban sus predecesoras: James Bond no aparecerá en la escena de apertura.

Según dio a conocer The Wall Street Journal, el director Cary Joji Fukunaga enfocará su escena inicial en una joven Madeleine Swan. Ella observa detenidamente al enmascarado Safin, interpretado por Rami Malek, y cómo este acaba con la vida de su madre.

El flasblack introducirá a Malek con la máscara japonesa Noh, la cual fue vista en el tráiler de No time to die. “Un payaso persiguiendo a un infante por la casa. Sí, es como si lo trajera It en los primeros cinco minutos de Bond", detalló el cineasta.

No cabe duda de que es un gran cambio, ya que se trata de un sello distintivo de la franquicia. Ante la noticia, los fans se preguntan si se trata de una licencia que se tomaron con la película dado que es la entrega 25.

No time to die no tiene planeado llegar a través de plataformas de streaming. Foto: MGM

El estreno de No time to die ha sido retrasado por tercera vez debido a la pandemia de COVID-19. El primer lanzamiento fue programado para abril del 2020, pero ahora llegará el 2 de abril de 2021 a las salas de cine.

No time to die - sinopsis oficial

James Bond (Daniel Craig) se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

