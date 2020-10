Netflix expande alianza con animador mexicano que dirigirá Maya and the Three

Netflix anunció la expansión de su alianza para el desarrollo de contenido original con el mexicano Jorge R. Gutiérrez, animador, pintor, guionista y director ganador del Emmy y nominado al Globo de Oro con su productora Mexopolis. Gutiérrez estará a cargo del guión, dirección y producción de nuevas películas, series y proyectos interactivos de animación dirigidos a preescolares, familias y adultos.

Gutiérrez es el creador, guionista y director de la próxima miniserie animada Maya and the Three, una épica fantasía mesoamericana que se estrenará globalmente en 2021. “¡Me siento muy agradecido de ampliar mi relación creativa con Netflix! Melissa Cobb y todo el equipo de Animación de Netflix comparten mi infinita pasión por la diversidad y la inclusión, tanto delante como detrás de cámaras. Después de todo el apoyo que he recibido, estoy feliz de poder transmitir mis conocimientos a diversos narradores de América del Norte, así como de América Central y del Sur. Mi corazón bigotudo está entusiasmado y preparado. Tengo muchas ganas de empezar a crear historias nuevas y mundos fascinantes. ¡Es un excelente momento!”, manifestó Gutiérrez.

Entre las trabajos que han acompañado su carrera figura su participación como director y co-guionista de la película animada de Fox El libro de la vida, producida por Guillermo del Toro, que le valió una nominación al Globo de Oro a mejor película animada en 2014. También fue guionista y director de Son of Jaguar, un cortometraje de realidad virtual que cuenta con la producción de Google y fue nominado al Emmy. Asimismo, junto con su esposa y musa, Sandra Equihua, creó para Nickelodeon la serie animada ganadora de múltiples premios Annie y Emmy, El Tigre.

“Jorge fue uno de los primeros creadores que se unió al equipo de Animación de Netflix y, desde entonces, ha sido un colaborador increíble. Tiene un compromiso con la autenticidad, creando historias maravillosas que están inspiradas en su cultura y que resuenan a nivel universal. Es un luchador incansable y un mentor para la próxima generación de guionistas. Nos enorgullece que haya elegido a Netflix como su hogar creativo y tenemos muchas ganas de compartir su trabajo con los niños y las familias de todo el mundo”, indicó Melissa Cobb, vicepresidenta de Animación Original de Netflix.

