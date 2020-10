Warcraft: Henry Cavill está interesado en ser Arthas en nueva película live action

Henry Cavill es uno de los actores más cotizados actualmente, gracias a papeles como Superman y Geralt de Rivia en The Witcher. Siguiendo la misma línea de videojuegos, el nombre del artista ha sonado mucho para interpretar a Arthas Menethil.

El personaje es el príncipe heredero de Lordaeron en el mundo de Warcraft, saga perteneciente a Blizzard Entertainment. Sin duda, se trataría de un gran rol para la carrera del intérprete y los fans no podían estar más de acuerdo para el fichaje.

A través de Instagram, el artista BossLogic compartió una imagen de Cavill como Arthas y cautivó a los seguidores de la franquicia. El revuelo en redes sociales fue tal que el actor comentó la publicación en donde etiquetaba a Blizzard con un emoji pensativo.

De esta manera, dejó en claro su interés por dar vida al emblemático personaje, pero la decisión recaería solamente en la compañía. ¿Se volverá realidad? Por el momento no hay un pronunciamiento oficial, pero el vicepresidente de Blizzard, Chris Metzen, ya aprobó la elección del actor.

Warcraft ya tuvo una adaptación cinematográfica llamada Warcraft: the beginning (2016). Si bien la cinta tuvo una modesta recaudación, la crítica especializada no la aprobó e incluso la comparó con El señor de los anillos.

Por estas razones, no hubo información en torno a la secuela en los últimos años. De hecho, el director de la mencionada película señaló que no habría segunda parte porque no obtuvo las ganancias que se tenían planeadas y la inversión no valdría el riesgo.

