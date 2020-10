En 1969 se celebró uno de los juicios más polémicos de Estados Unidos, en el que siete hombres fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional durante la convención del Partido Demócrata con protestas anti-Vietnam. El juicio de los 7 de Chicago, es el título de la película que se estrena mañana por Netflix con un reparto de lujo y la dirección de Aaron Sorkin (Red social). El filme se avisora como uno de los candidatos en la próxima entrega de los premios de la Academia no solo por el poderoso guion, sino por las destacadas actuaciones. La República conversó con el actor Mark Rylance (Óscar a mejor actor secundario en el 2016 por el filme Puente de espías), quien interpreta a William Kunstler, el abogado defensor de los acusados.

¿Por qué cree que es importante contar historias como El juicio de los 7 de Chicago en este tiempo donde vemos tantas injusticias y problemas sociales?

Creo que mirar hacia atrás nos ayuda a entrar en perspectiva. Ahora sabemos el caos que fue la guerra de Vietnam, que mucho por lo que estos jóvenes luchaban y decían era verdad. Las personas estaban muriendo innecesariamente. El Estado de ese tiempo estaba tomando decisiones tontas, basadas en su propia supervivencia política, y no en el bien de la población que debían proteger, trataban de oprimir a estas voces jóvenes, cuando a la vez el número de fallecidos se incrementaba cada día.

Hoy en día, es una pena que la situación no sea distinta a pesar de los años que han pasado, basta solo prender la televisión o salir a la calle para darse cuenta que nuevamente las autoridades no están escuchando y están buscando nuevas formas de oprimir esa voz de protesta. Temo que en 60 años adelante, otra generación nuevamente mirará hacia atrás con más amargura y frustración de la que nosotros tenemos mirando a Nixon y las personas que hicieron esto. Creo que la perspectiva histórica de casos como estos nos sirven de ayuda para promover el activismo y no bajar la guardia, ni permitir excesos.

La película llega en un momento en que las personas han perdido la fe y la confi anza en la política.

Tristemente la historia de este periodo muestra personas a las que democráticamente se les dio poder. Una nación confió en que eran los adecuados para los cargos a ocupar; sin embargo, terminaron eligiendo caminos de ‘fama’ si así se le puede decir, sin considerar a las personas que se supone debían cuidar. El peso de una guerra, más allá de quien pueda ganarla, es la tragedia, la pérdida, el hambre que trae consigo.

No solamente miremos del lado de Estados Unidos, sino también de los pueblos de Vietnam que fueron asesinados. Es una gran tragedia y también es una paradoja de la democracia, de la que aún desgraciadamente no hemos aprendido, pero aún se tiene la esperanza de subsanar.

¿Qué rescata de su personaje, el abogado defensor William Kunstler?

Él fue un increíble abogado de derechos civiles y activista, este caso les cambió la vida a estas personas, pudo ver un lado distinto de la justicia, hasta dónde era capaz el abuso del Estado. Esto cambió completamente quién era. Interpretarlo fue un reto, creo que ni él sabía dónde realmente iba a acabar, porque históricamente pasaron tantas cosas impresionantes, desde lo que aconteció con Bobby Seale (a quien ataron y amordazaron en el juzgado), la orientación que iba tomando el juicio mientras avanzaba (con las largas condenas), y también el lidiar con una sociedad de muchos matices, si no mira quiénes conformaban los Chicago 7: eran personas con fines muy nobles, pero de personalidades opuestas. Lo que él consiguió cambió la justicia, era muy apasionado, perseverante por las motivaciones que él creía correctas. Hay muchas cosas que resaltar, pero yo siempre me quedaré con eso, con el hambre de justicia por alcanzar un cambio social.

Hay quienes consideran que El juicio de los 7 de Chicago será una fuerte candidata a los Óscar. Como ganador del premio, ¿cree que esto pueda ser posible?

Esperemos, pero lo que sería más gratificante sería lograr que lo que sucedió en Chicago no vuelva a pasar. Mi hija una vez me dijo algo muy hermoso: “No necesitamos crear amor, lo único que necesitamos es dejarlo entrar”.

