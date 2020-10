La llegada de La maldición de Bly Manor a Netflix no podía tener mejor escenario que octubre, el mes del terror. A pocos días de su estreno, la serie se posicionó como uno de los títulos más vistos durante la plataforma y los fans del género no podían estar más complacidos.

El show está basado en el libro de Henry James, The turn of the screw, pero también rinde tributo a otras ficciones de similar corte. Más de un fanático logró percatarse de las referencias a Los inocentes (1961), pero muchos menos notaron una dedicada a El resplandor.

Como vimos en la serie, la protagonista Dani Clayton (Victoria Pedretti), se encuentra en Londres buscando trabajo. Justo antes de conseguir el puesto de institutriz en Bly Manor, la vemos en un hotel en donde su habitación sería nada menos que la número 217.

Como es sabido por los fans del terror, el hotel Overlook de El resplandor también tiene un cuarto con el mismo dígito. Allí empezaron a registrarse fenómenos paranormales y los lectores de la novela nunca olvidaron lo ocurrido en esas cuatro paredes.

La maldición de Bly Manor nos cuenta cómo Henry contrata a una joven para que cuide a sus sobrinos huérfanos que residen en una mansión ubicada en Bly Manor. Los problemas surgen cuando la joven recién llegada comienza a ver extrañas apariciones que nadie más parece percibir.

Se trata de una compilación de horror gótico, donde el amor y la muerte confabulan. De esta manera, logró diferenciarse de su predecesora, La maldición de Hill House, y sumar más fans a la colección televisiva La maldición a cargo de Mike Flanagan.

