Dexter regresa con nueva temporada protagonizada por Michael C. Hall

Dexter Morgan es uno de los rostros maquiavélicos más encantadores de la pantalla chica. Es un asesino serial, pero su encanto conquistó a la audiencia durante ocho temporadas. No obstante, el final no estuvo a la altura del recorrido.

Tras la emisión de su último episodio a finales de 2013, se desencadenaron todo tipo de rumores sobre un spin-off o secuela a modo de película, con el objetivo de hacerle justicia al personaje. Hoy, luego de tantos años, el sueño de los fans se hará realidad.

The Hollywood Reporter dio a conocer que la cadena Showtime solicitó una serie limitada sobre Dexter. En esta ocasión, Michael C. Hall volverá como el protagonista mientras que Clyde Phillips tomará nuevamente el cargo como showrunner.

De acuerdo al medio, la ficción contará las andadas del asesino serial luego del final del show, por lo que se tratará de una continuación directa para corregir los errores del pasado. Las grabaciones comenzarán en 2021 y su estreno podría ocurrir a finales del mismo año.

Anteriormente, el actor declaró para The Daily Beast que las oportunidades para retomar el personaje nunca faltaron, pero no tuvo planes inmediatos. Además, ninguna productora le había hecho sentir que valía la pena, lo que lamentaba porque aún había mucho potencial por aprovechar en la ficción.

Desde el final de Dexter, el protagonista no se ha quedado de brazos cruzados. En realidad, se volcó a la actuación en obras de teatro musicales como Lazarus y Hedwig and the Angry Inch. Años más tarde, volvió a protagonizar una serie: Safe.

