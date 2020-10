Control Z temporada 2: Zion Moreno no volverá a la serie de Netflix

View this post on Instagram

Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada. Gracias infinitas @netflixlat por todo el apoyo y por confiar en mí para contar la historia de Isabela. Siempre llevaré conmigo su fortaleza y determinación. Ojalá un día pueda ser más como ella. A ustedes que vieron la serie y que la recibieron con tanto apoyo, les doy las más grandes gracias. No estuviéramos en esta posición si no fuera por ustedes. Nunca tendré las palabras suficientes para agradecerlos. Y a mi familia de Control Z: les estaré echando porras y estoy muy emocionada por ver lo que viene en la siguiente temporada! Serán un éxito— eso lo sé en mi alma! 💘