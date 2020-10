Pese a los rumores de retraso, Netflix finalmente estrenó La maldición de Bly Manor, secuela de su famosa serie The Haunting of Hill House. Con los seguidores ansiosos por conocer esta nueva casa, los guiños y referencias a la primera historia no se hicieron esperar.

Creada por Mike Flanagan, Bly Manor está basada en el libro de Henry James, The turn of the screw, y cuenta con elementos referenciales sobre la adaptación cinematográfica de Los inocentes (1961).

Referencias a Hill House y Los inocentes en La maldición de Bly Manor

Ven a casa

The Haunting of Bly Manor estrenó en el servicio de streaming. Foto: Netflix

Tras su ingreso al internado, Miles recibe una carta y un dibujo de Flora pidiéndole que “vuelva a casa”. Si hacemos memoria, esta misma frase fue leída en Hill House, solo que agregándole “Nell”, esto luego que regresara a casa como adulta.

Los títulos de los capítulos

Cada entrega de La maldición de Bly Manor lleva por nombre una historia del libro de Henry James. Solo el episodio 8, The romance of certain old clothes, es una adaptación directa a lo leído en el texto.

El nombre de Dani

Dani Clayton en The Haunting of Bly Manor. Foto:Netflix

El nombre de Dani Clayton es un guiño al director Jack Clayton (The Innocents). Además, el novio que aparece en el prólogo y el epílogo de la serie, interpretado por Greg Sestero, se llama Jack.

Peter y Rebecca

Peter y Rebecca en La maldición de Bly Manor. Foto: Netflix

Por otro lado, se hace presente una imagen que se usó en The innocents: la foto que Dani encuentra de Peter y Rebecca en el área restringida de la casa. En The turn of the screw, la institutriz ve a Quint por primera vez en la ventana, y es la descripción de este individuo que convence a la Sra. Grose de que existe un fantasma.

