The mandalorian 2: nuevos pósters muestran un ‘Baby Yoda’ más adorable que nunca

A diferencia de otras producciones, The mandalorian logró concluir el rodaje de su segunda temporada antes de la pandemia del coronavirus. Gracias a esto, la serie no sufrió mayores retrasos y llegará el próximo 30 de octubre de 2020 a través de Disney Plus.

Para alegría de los fans, se revelaron nuevos posters en los que se observaron a los siguientes personajes: Pedro Pascal (Mando), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune) y ‘Baby Yoda’, el rostro más adorable de todo el universo Star Wars.

En cuanto al papel de ‘Baby Yoda’, el productor Sam Hargrave reveló a Collider que el personaje tendrá mayor protagonismo y que de su identidad dependerá el curso de la historia. Por este motivo, la adorable criatura se ha convertido en el principal atractivo del show.

“Sí, sé el nombre de ‘Baby Yoda’ y guardar ese secreto es muy duro”, declaró dando pie a una gran variedad de comentarios por parte de los fans. Cabe resaltar que el personaje siempre ha estado relacionado al maestro jedi Yoda porque ambos forman parte de la misma especie y controlan la Fuerza.

The Mandalorian temporada 2 presentó su primer tráiler con Baby Yoda y Pedro Pascal - Foto: Disney +

Cada vez falta menos para el estreno de The mandalorian 2 a través de Disney Plus. A continuación, te compartimos el calendario de estrenos de los nuevos capítulos de la serie.

The search - 30 de octubre

The confrontation – 6 de noviembre

The bounty – 13 de noviembre

The republic – 20 de noviembre

The loyalist – 27 de noviembre

The sorcerer – 4 de diciembre

The return – 11 de diciembre

The empire – 18 de diciembre

The mandalorian 2, últimas noticias: