The boys 3: ¿Victoria Neuman, aliada o enemiga? El secreto mayor guardado del personaje

The boys ha dejado boquiabiertos a sus fans tras un sorprendente final de segunda temporada. Mucho crédito de esto corresponde a Victoria Neuman, quien explotó cabezas en el juicio contra Vought durante el séptimo y último capítulo.

Los fans creían que el responsable del asesinato en masa era Patriota, Stormfront o incluso William Butcher. Sin embargo, se descubrió que fue orquestado por el personaje de Claudia Doumit a último momento, por lo que los fans se preguntan si es aliada o enemiga.

Para responder esta duda, cabe recordar que Doumit también mató a la agente Susan Raynor cuando estaba a punto de brindarle información importante a Butcher. Además, boicoteó el juicio asesinado al testigo estrella, Jonah Vogelbaum.

Tras estas maniobras que han beneficiado directamente a Vought, podemos deducir que Neuman realmente está apostando para el bando de los malos y que posiblemente trabaje directamente para el CEO Stan Edgar como una espía encubierto.

The Boys es considerada como unas de las mejores series del género de superhéroes. Foto: Amazon Prime Video

En cuanto a su futuro en The boys, los fanáticos no dejan de hacer especulaciones pero no descartan que tendrá un papel crucial para el desarrollo de la historia. Mientras tanto queda esperar el lanzamiento de la tercera temporada en Amazon Prime.

Según puede verse en la página web de la IATSE, The boys 3 comenzará sus grabaciones el 1 de febrero de 2021 y se extenderá hasta el 12 de agosto del mismo año. Por esto, puede que su estreno no se produzca hasta finales de 2021 o incluso en 2022.

