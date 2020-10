The Boys 3: Soldier Boy será peor que Homelander, adelanta showrunner

The Boys se ha convertido en el título más importante para Amazon, tras el exitoso estreno de su segunda temporada. Por este motivo, el servicio de streaming ha confirmado un spin-off y una tercera entrega de la serie sobre superhéroes.

Hace poco se dio a conocer que Jensen Ackles se unió al elenco para interpretar a Soldier Boy, líder de una agrupación ‘supe’ llamada Payback. Dado que el personaje es una parodia de Capitán América, es conocido por ser el primer superhéroe y su participación en la segunda guerra mundial.

Jensen Ackles es conocido por interpretar a Dean Winchester en Supernatural. Foto: composición

Los seguidores del show no han dejado de especular qué papel tendrá Soldier Boy, por lo que el showrunner Eric Kripke explicó la importancia del superhéroe en la historia, a través de una entrevista para Variety.

“Conforme se escribe sobre él en la serie, estamos hablando sobre la historia de Vought, porque él es como su John Wayne. Es uno de esos sujetos que ha estado por ahí durante décadas de la historia de la compañía”, explicó.

Tras esto, señaló que el personaje no estará del lado de los buenos y que será igual o peor que el líder de The Seven. "Él era Homelander antes de Homelander. Es de una época diferente, pero tiene ego y ambición, solo que es algo diferente porque es de un tiempo diferente, aseveró.

Soldier y Homelander tienen un relación complicada en los cómics. Foto: composición / Amazon Prime

Según dio a conocer la asociación IATSE, The Boys 3 comenzará sus grabaciones el 1 de febrero de 2021 y se extenderá hasta el 12 de agosto del mismo año. Los fans prevén que el estreno ocurriría a inicios de 2022.

The Boys tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes decide frenar a esta corrupta conformación que pone en riesgo al mundo.

The Boys 3, últimas noticias: