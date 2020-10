Netflix estrenos 2020: series y películas que llegan del 12 al 18 de octubre

Nuevos títulos llegan a Netflix en octubre. Acción, terror, comedia y romance predominan las próximas entregas del popular servicio de streaming.

La serie Distanciamiento social da inicio al calendario de estrenos este 15 de octubre. La reciente producción estará a cargo de Jenji Kohan, creador de Orange is the new black. Este programa se centrará en la realidad que se vive día a día debido a la pandemia del coronavirus.

Tráiler de Distaciamiento social

Para los amantes de terror, llega It, largometraje dirigido por Andrés Muschietti y que fue basado en la popular obra homónima del escritor Stephen King.

Además, se estrenará la tercera temporada de Star trek: discovery, programa que sigue los acontecimientos de la versión original 900 años después.

A continuación, revelamos la lista completa de todas las series y películas que llegan a Netflix desde el 12 al 18 de octubre de 2020.

Películas

Dunkerque – 12 de octubre de 2020

Alice Júnior – 14 de octubre de 2020

¿Cómo matar a un esposo muerto? – 14 de octubre de 2020

Guía de una niñera para cazar monstruos – 15 de octubre de 2020

El juicio de los 7 de Chicago – 16 de octubre de 2020

It – 18 de octubre

Series

Distanciamiento social – 15 de octubre de 2020

Alguien tiene que morir – 16 de octubre de 2020

Grand army – 16 de octubre de 2020

Star trek: discovery (temporada 3) – 16 de octubre de 2020

