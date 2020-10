Disney Plus: Soul deja el cine y se estrenará en la plataforma de streaming

La industria cinematográfica sigue sufriendo las consecuencias del coronavirus en el mundo. Recientemente Disney-Pixar dio a conocer la nueva fecha de estreno de Soul, una de las películas más esperadas por los fanáticos de la animación.

El largometraje tenía programado su lanzamiento para el 19 de junio, pero debido a la crisis sanitaria lo pospuso hasta el 20 de noviembre del 2020. Sin embargo, Disney ha tomado la decisión de retirarlo de la cartelera para llevarlo al catálogo de Disney Plus a partir del 25 de diciembre de este año.

Además, no estará disponible como acceso premium, por lo que todos los suscriptores de la plataforma podrán disfrutarlo sin ningún pago adicional. Soul seguirá estrenándose en cines en aquellas regiones donde Disney Plus todavía no está operativa.

¿De qué trata Soul?

El filme cuenta la historia de Joe Gardner, interpretado por la voz de Jamie Foxx, un profesor de secundaria de banda que perdió su pasión por el jazz. Este será transportado a otro reino donde ayudará a la pequeña Soul a descubrir sus propias pasiones, descubrirá lo que realmente significa tener alma y se verán envueltos en más de una aventura juntos.

