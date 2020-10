Disney Plus: Obi Wan Kenobi empezará a rodarse en marzo de 2021

Después de que la saga principal de Star Wars llegara a su fin con la tercera película de la nueva trilogía, Lucasfilm continúa expandiendo el universo de la franquicia a través de las series de televisión y, tras el éxito de The Mandalorian, desean repetir lo mismo con el show de Obi Wan.

La serie estará protagonizada por Ewan McGregor, quien regresa en el papel del maestro jedi después de quince años, y será transmitida en Disney Plus. Además, el actor confirmó que el rodaje del show comenzará en 2021.

PUEDES VER Los Simpson: capítulo de Halloween mostrará el multiverso de la serie

“Empezamos a rodar en marzo del año que viene (2021), no es que la serie sea toda sobre mí, pero sí que va a hacer mucho de mí, lo que es muy bueno”, reveló McGregor en el programa The Graham Norton Show.

El intérprete también reflexionó sobre el legado que dejó el primer Obi Wan Kenobi del cine, el actor Alec Guinness en la cinta Star Wars: una nueva esperanza.

“Lo divertido de cuando interpreté a Obi Wan por primera vez es que era mucho más joven que Guinness, así que me imaginaba a mí mismo como él de joven. ¿Cómo habría interpretado estas escenas siendo joven? Esto me llevó a ver muchos de sus primeros trabajos que no había visto nunca".

"Me lo pasé genial estudiándole en sus primeras películas. Esta vez, estoy mucho más cerca de la edad que tenía cuando hizo de Obi-Wan, así que es como un reto personal el encontrarme con él en algún punto. Me encanta Alec Guinness. Nunca le conocí en persona, pero sí a través de sus películas y es un honor el intentar interpretarle de joven”, finalizó McGregor.

Ewan McGregor retomará el papel de Obi Wan después de 15 años. Foto: Disney Plus

Cine y series, últimas noticias: