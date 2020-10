Alan Moore afirma que las películas de superhéroes arruinaron el cine y la cultura

El mundo de los cómics se potenció, desde hace 12 años, con las adaptaciones cinematográficas de Marvel y DC. De esta manera, varios actores y actrices protagonizaron a los superhéroes en exitosas producciones convirtiendo a este género en uno de los más atractivos en el cine.

Esta nueva corriente tiene una gran legión de seguidores pero también detractores como Alan Moore, creador de Watchmen y varias obras que revolucionaron las historietas. A través de una entrevista para Deadline, no tuvo en reparo en reafirmar su posición.

“La mayoría de la gente equipara los cómics con las películas de superhéroes ahora. Eso agrega otra capa de dificultad para mí. No he visto una película de superhéroes desde el primer Batman de Tim Burton. Han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto”, aseveró.

De acuerdo al escritor es realmente preocupante que cientos de miles de adultos hagan cola para ver personajes que fueron creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años. “Eso parecía hablar de una especie de anhelo de escapar de las complejidades del mundo moderno y volver a una infancia nostálgica y recordada. Eso parecía peligroso, infantilizaba a la población”, explicó.

Lo superhéroes protagonizan un éxito tras otro. Foto: composición / Marvel / DC

En cuanto a los comics, reveló que ya no tenía mucho interés en ese mundo por lo que no quería tener nada que ver con ellos. “Cuando entré en la industria del cómic había sido creado para entretener a la clase trabajadora, especialmente a los niños”, señala dejando en claro que esto ha cambiado.

“Ahora tiene un precio total para una audiencia de gente de clase media. No tengo nada en contra de la gente de clase media, pero no estaba destinado a ser un medio para los aficionados de mediana edad. Estaba destinado a ser un medio para personas que no tienen mucho dinero”, finalizó.

