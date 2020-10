Marvel: Luke Hemsworth quiere ser Wolverine y reemplazar a Hugh Jackman en el MCU

Wolverine es uno de los superhéroes más emblemáticos de Marvel, pero, hasta la fecha, no ha formado parte del MCU. Ahora que Marvel Studios recuperó los derechos del personaje, solo es cuestión de tiempo para que comparta escena con los Vengadores, Spider-Man, entre otros.

Hugh Jackman fue el responsable de interpretar al querido mutante en un total de 9 películas, de las cuales, Logan sirvió como carta de despedida. Ahora la plaza está vacante. Varios actores, como Luke Hemsworth ambicionan con conseguir el rol.

En conversación con ScreenRant, el hermano menor de Chris Hemsworth afirmó que no dudaría en aceptar el papel. "¡Con Wolverine! Yo digo: ‘Vamos, solo pásalos, amigo. Vamos a dárselo a otro australiano’. Tendré que dejar crecer un poco de vello en el pecho, pero estoy listo para Wolverine”, declaró.

Tras estas palabras, señaló que ha sido fan de los superhéroes desde que era pequeño, cuando aprendía a dibujar a través de los cómics. “Me encantaba Spawn de Todd McFarlane y luego Batman. Hubiera peleado con Robert Pattinson por esos guanteletes”, agregó.

Hugh Jackman recibió una oferta millonaria de Marvel Studios para que retome su papel y forme parte de su universo cinematográfico. Sin embargo, el actor australiano reiteró su posición y dio su bendición para que encuentren un reemplazo.

“Honestamente, si hace siete años hubiera sucedido eso, sería como ‘¡Oh, sí!’. Pero sabía que era el momento adecuado para que me fuera de la fiesta, no solo por mí, sino por el personaje. Alguien más lo recogerá y lo hará. Es un personaje demasiado bueno para no hacerlo”, comentó anteriormente.

