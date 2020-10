Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch aparecerá como Doctor Strange con importante rol

Marvel Studios detuvo la producción del MCU debido a la pandemia del coronavirus, pero no ha dejado de planificar el futuro de la franquicia. Uno de estos planes se trata de Spider-Man 3, la película protagonizada por Tom Holland que aún se encuentra en preproducción.

Hasta hace pocas semanas, no había muchos detalles sobre el argumento, pero esto cambió con el fichaje de Jamie Foxx. A través de las redes sociales, el actor confirmó que volverá a repetir su papel como Electro y dio pistas de que la cinta abordaría el multiverso.

Un mismo superhéroe, distintos hombres detrás de la máscara. Foto: Instagram

Dicho concepto de mundos alternos se exploraría a mayor profundidad en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No obstante, The Hollywood Reporter ha confirmado que la tercera entrega de Spider-Man nos daría un adelanto.

Según una exclusiva del medio, Benedict Cumberbatch participará como Doctor Strange en la película. Además, tendrá un rol de mentor para Spider-Man, similar al de Iron Man (Robert Downey Jr.) o Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Doctor Strange 2 tiene a Benedict Cumberbatch como estrella absoluta. Foto: Marvel Studios

En cuanto a otros personajes que podrían incorporarse al proyecto, Sony estaría tratando de que Kirsten Dunst vuelva a la franquicia con su papel de Mary Jane, de acuerdo al conocido periodista Daniel Ritchman para el medio We Got This Covered.

Jon Watts será el encargado de dirigir Spider-Man 3, cuyo título aún es desconocido. Su fecha de estreno estaba agendada para el próximo 17 de diciembre de 2021, pero esto podría cambiar a causa de la pandemia de coronavirus.

Spider-Man 3, últimas noticias: