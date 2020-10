Misterios sin resolver 2: Netflix lanza tráiler con terrorífico caso sobrenatural [VIDEO]

Misterios sin resolver conquistó a los usuarios de Netflix al presentar seis casos inconclusos de desapariciones y escalofriantes asesinatos. Tres meses después de su estreno, el programa está listo para lanzar la segunda tanda de episodios correspondientes a la primera temporada.

El lanzamiento de los nuevos capítulos está agendado para el próximo 19 de octubre de 2020, pero los fans no han dejado de especular sobre qué tratarán los nuevos casos. Para su alegría, el gigante de streaming ha compartido el primer tráiler de Misterios sin resolver: volumen 2.

Luego de ver el adelanto, podemos corroborar que el productor Terry Dunn Meurer no mentía cuando reveló que los fantasmas aparecerían en la segunda tanda. Dependiendo de la acogida de los casos sobrenaturales, la docuserie podría abordar incluso teorías conspiraciones y abducciones.

Hasta que eso suceda, los fans podrán disfrutar de los próximos episodios que ya cuentan con sus respectivos títulos: Tsunami spirits, Stolen kids, Lady in the lake, Washingtown - insider murder, A death in Oslo y Death row fugitive.

El gigante de streaming renovó Unsolved Mysteries, la clásica serie de los años 80. Foto: Netflix

El capítulo Tsunami spirits se remontará al terremoto y tsunami de 2011 que ocurrió en Japón. En ese contexto, la serie presenta a los espíritus que se cree que rondan la zona en busca de sus familias.

Otro episodio abordará la misteriosa muerte del ex asistente de la Casa Blanca, Jack Wheeler. Él es un posible espía que parece haberse suicidado, pero la evidencia apunta a un asesinato.

Misterios sin resolver, últimas noticias: