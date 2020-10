El chavo de 8: familia de ‘Chespirito’ no descansará hasta que la serie vuelva al aire

El chavo del 8 es una de las series más queridas de la TV latinoamericana. Luego de 47 años de transmisión, la obra creada por Roberto Gómez Bolaño salió de aire alrededor del mundo causando malestar entre los miles de seguidores del programa.

De acuerdo a Edgár Vivar, el contrato que el protagonista firmó con Televisa venció el pasado 31 de julio. Hasta ahora, el proceso de negociación con el Grupo Chespirito no llega a buenos términos impidiendo la renovación de contrato de derechos sobre la obra.

Édgar Vivar contó la verdad detrás del contrato que dejó Chespirito para proteger su obra - Foto: Grupo Chespirito

“No voy a descansar hasta que vuelva a estar al aire la serie Chespirito. (...) Hemos recibido miles de manifestaciones al respecto y lo que puedo decir es que va a regresar. En la familia, no descansaremos hasta que suceda”, aseguró Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, para El universal.

Asimismo, señaló que su salida del aire fue a causa de algunos desacuerdos entre su familia y Televisa, pero que no tiene ningún tipo de pleito con la empresa. “Creo que tienen que darse mejores condiciones que las de la pandemia que no llevaron a tomar decisiones drásticas”, agregó.

Reviven escenas del primer programa de 'El chavo del ocho'. Foto: Grupo Chespirito

Esta no es la primera vez que la familia Gómez se pronuncia al respecto. Cuando la noticia salió a la luz, Graciela Gómez Fernández lamentó la decisión tomada por Televisa y recriminó que la compañía ya no vea rentable la transmisión de los programas de su padre.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, comentó anteriormente.

