Spider-Man 3: Sony estaría en planes de incluir a Kirsten Dunst como Mary Jane

Spider-Man 3 es una de las cintas más esperadas de Tom Holland, la cual introducirá universos paralelos que guarden relación con el protagonista Peter Parker.

Debido a que la película traerá de regreso al actor Jamie Foxx en su papel Electro, muchos fans se preguntan en redes sociales si existe la posibilidad de que otros personajes se incorporen al proyecto.

Jamie Foxx como Electro

Según indicó el conocido periodista Daniel Ritchman para el medio We Got This Covered, Sony estaría tratando de que Kirsten Dunst vuelva a la franquicia con su papel de Mary Jane.

Recordemos que la actriz interpretó a la novia de Peter de Tobey Maguire, quien se ganó el corazón del público por abrir paso a los diferentes largometrajes del trepamuros.

Hasta la fecha, se desconoce si Dunst aceptará caracterizar de nuevo a Mary Jane, y si otros actores de las sagas anteriores se incorporarán al elenco de la tercera película del arácnido.

Spider-Man 3 no cuenta todavía con un título y sinopsis oficial. Sin embargo, la ficción tiene prevista su fecha de estreno para el 17 de diciembre de 2021.

