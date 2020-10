Game of thrones: George R. R. Martin modifica la muerte de querido personaje en su novela

Game of Thrones, la exitosa serie de HBO, finalizó hace un año, pero las novelas de George R. R. Martin que sirvieron como inspiración no. Tras el polémico final del programa, el autor no piensa cometer los mismos errores en sus libros aún por terminar.

“Creo que lo hicieron muy bien, pero habrá ciertas diferencias en el libro”, reveló para Entertainment Weekly. Uno de los cambios más significativos se tratará del destino de Hodor, quien se sacrifica para que Bran Stark y Meera Reed escapen de los espectros de los nos muertos.

De acuerdo al autor, la serie hizo muy físico el momento: Hodor sujeta una puerta para evitar que los enemigos atrapen a sus amigos. En cambio, el libro muestra que él roba una espada antigua de la cripta y que Bran ha estado practicando la lucha al meterse dentro de su cuerpo.

“Así que decirle a Hodor que ‘aguante’ se refiere más a que corte el avance de las criaturas, que defienda ese paso de la llegada de los enemigos, luchando contra ellos y matándolos. Es la misma idea, pero un poco diferente”, concluye Martin.

Al respecto, el coproductor de Game of Thrones, Dave Hill, dio a entender que ambos medios se valían de diferentes recursos para contar la historia. “Para nuestro propósito [en la serie], sujetar una puerta funcionaba mejor visualmente”, sentenció.

Hodor era un sirviente de la Casa Stark en Winterfell que trabajaba en los establos. Su muerte tuvo lugar en la sexta temporada del show, específicamente en el quinto capítulo titulado El portón.

