Doctor Strange 2: Kevin Feige quiere a Hugh Jackman como Wolverine en el MCU

Hugh Jackman es conocido por haber interpretado a Wolverine, el famoso mutante perteneciente a los X-Men. Luego de ocho películas, el actor decidió despedirse del personaje en Logan (2017) pero el Universo Cinematográfico de Marvel aún tendría planes para él.

Ahora que Marvel Studios recuperó los derechos del superhéroe, es cuestión de tiempo para que comparta escena con los Avengers y Spider-Man. Sin embargo, conseguir un reemplazo para Jackman ha supuesto un gran reto para la compañía.

De acuerdo a Grace Randolph, escritora de Marvel Comics, Kevin Feige está decidido a traer de regreso a Hugh Jackman como Wolverine en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La película presentará mundos alternos en el MCU, por lo que sería una gran oportunidad para presentar al mutante.

“Feige, como de costumbre, quiere sacar de la competencia a la película del Multiverso de DC [The Flash]. El suyo [Doctor Strange 2] llegará primero. Puedo confirmar a través de mis fuentes que Feige quiere que otros actores interpreten diferentes versiones de Los Vengadores”, agregó.

Wolverine luce su clásico traje azul y amarillo. Foto: Marvel

Como si fuera poco, Randolph también contó que Feige estaría hablando con Sony para que Tobey Maguire y Andrew Garfield retomen sus papeles como Spider-Man. Una estrategia similar a la que tiene The Flash con la inclusión de Batman.

¿Cuántas películas tiene Hugh Jackman como Wolverine?

Hugh Jackman interpretó a Wolverine en nueve películas, empezando con la trilogía original de los X-Men. Más adelante protagonizó dos películas en solitario tituladas X-Men Orígenes: Lobezno y Lobezno Inmortal.

El actor también tuvo apariciones especiales en la nueva trilogía de los X-men: Primera Generación, Días del futuro pasado y Apocalipsis. Finalmente, se despidió de Wolverine en Logan, película aclamada por la crítica y fans del personaje.