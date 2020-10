Sonic podría tener un spin-off basado en el doctor Robotnik de Jim Carrey

El estreno de la película de Sonic: the hedgehog trajo buenas críticas por parte de los espectadores, por lo que Paramount Pictures no dudó en confirmar una secuela que traerá de vuelva al entrañable erizo azul.

Sin embargo, no sería la única producción relacionada con la franquicia, esto debido a un reciente informe por parte del medio web We Got This Covered, en el que indica que la compañía estaría considerando llevar a cabo un spin-off sobre el doctor Robotnik, villano que fue interpretado por Jim Carrey.

Según el medio, Paramount Pictures estaría evaluando la posibilidad de llevar a cabo el largometraje debido a que el público aceptó de manera positiva la actuación de Carrey.

No obstante, el sitio web también señaló que todo dependería de la acogida que tenga la secuela de Sonic: the hedgehog, cuya trama todavía es desconocida, pero que colocaría a un nuevo integrante en escena: Tails. Este pintoresco personaje es el acompañante incondicional del protagonista, por lo que su papel sería fundamental en la nueva entrega.

Sonic: the hedgehog - tráiler

¿De qué trata Sonic: the hedgehog?

Sonic intenta navegar por las complejidades de la vida en la Tierra con su nuevo mejor amigo, un humano llamado Tom Wachowski. Pronto deben unir fuerzas para evitar que el malvado doctor Robotnik capture al erizo azul y use sus poderes para dominar el mundo.

Películas, últimas noticias: