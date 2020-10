Matrix 4 adelanta fecha de estreno: ¿cuándo llega la película con Keanu Reeves al cine?

Matrix 4 traerá de regreso a Keanu Reeves como Neo, a fin de revolucionar nuevamente la ciencia ficción y acción en el cine. A diferencia de las otras entregas, la película estará dirigida únicamente por Lana Wachowski.

Su estreno estaba agendado para el próximo 21 de mayo de 2021, mismo día que se lanzaría otra cinta protagonizada por el actor: John Wick 4. Sin embargo, la pandemia de coronavirus hizo que el estreno se postergue hasta el 1 de abril de 2022 y los fans descartaron la fecha como el 'Día de Keanu Reeves’.

Matrix 4 sorprende y a los fans con nueva fecha de estreno. Foto: composición / Warner Bros

Para alegría de los fans, Variety dio a conocer que Warner Bros adelantó su lanzamiento al 22 de diciembre de 2021. Al parecer, la producción tuvo un óptimo reinicio de las grabaciones tras suspender las mismas en marzo por la crisis sanitaria del COVID-19.

Sobre la película, Keanu Reeves reveló la razón por la que aceptó interpretar a Neo nuevamente, en una entrevista para la revista Empire. Asimismo, está confiado de que la historia encantará a los fans de la saga.

Matrix 4 aspira a ser el inicio de una nueva trilogía. Foto: Warner Bros

“Lana Wachowski escribió un hermoso guión y una maravillosa historia que cuadraba conmigo. Esa es la única razón para hacerlo. Trabajar con ella nuevamente es simplemente increíble. Ha sido especial y creo que la historia tiene algunas cosas significativas qué decir, y de las que podemos nutrirnos”.

No todas las producciones de Warner Bros tuvieron la misma suerte que Matrix 4. Dune, The Batman, Black Adam, Shazam 2 y The Flash retrasaron su llegada a las salas de cine.

Matrix 4, últimas noticias: