The Witcher: Netflix estaría preparando un spin-off centrado en las hechiceras

Netflix continúa apostando por series originales. Después de confirmarse ‘The Witcher: blood origin’, spin-off del show de fantasía protagonizado por Henry Cavill, ahora podría llegar una segunda producción que ampliaría el universo de Geralt de Rivia.

La información llega gracias al portal Redanian Intelligence, en donde indican que la plataforma de streaming estaría considerando producir una nueva serie basada en las hechiceras del mundo de The Witcher.

La producción se encuentra ahora rodando los capítulos de la segunda temporada y aunque no hay una fecha de estreno, se cree que Netflix planearía ordenar una tercera parte.

En cuanto a los nuevos personajes, se dio a conocer los brujos que aparecerán en la nueva entrega. No obstante, el papel que tendrán en la historia aún es desconocido, al menos para quienes no leyeron las novelas de The Witcher.

Henry Cavill revela su transformación para The Witcher 2

A través de su cuenta de Instagram, Henry Cavill compartió una imagen donde se le ve en pleno proceso de caracterización para su papel junto a dos maquilladoras.

“Sin gorro de calva este año. Solo libras de dos tipos de esparadrapo y un poco de pegamento... Quitárselo es un placer. Jacqui y Ailbhe están aquí; sin embargo, tienen el toque hábil de los ángeles, eso es parte de su encanto”, indicó el texto adjunto a la fotografía.

