Justice League Dark: revelan guion de la película que Guillermo del Toro nunca filmó

Justice League Dark es unas de las películas del Universo Extendido de DC que los fans nunca pudo concretarse. Guillermo del Toro era el responsable del proyecto, pero tuvo que abandonarlo para enfocarse en la realización de Pacific Rim 2.

Ocho años después del anuncio del filme, el medio Murphy Universe obtuvo un vistazo del guion terminado y compartió importantes detalles que habían quedado en la imaginación de los fanáticos.

De acuerdo al medio, la película se apoyó en gran medida en John Constantine, quien deserta un famoso grupo de superhéroes sobrenaturales llamado Shadowpact. Destellos de esa conformación se habrían visto durante la cinta.

Más tarde, el protagonista pasaría a formar su propio equipo: Justice League Dark, conformado por Deadman, Etrigan the Demon, Swamp Thing y Zatanna. Su misión es encontrar los libros de la vida y la muerte, para que no caigan en manos de Floronic Man, Johnny Appleseed y Klarion the Witch Boy.

Tras un caótico enfrentamiento final entre ambos frentes, Klarion, Floronic Man, Swamp Thing y Constantine terminan, aparentemente, muertos. No obstante, el antihéroe fumador empedernido lograría engañar a la muerte.

Luego de tantas plegarias, los fans verán a Justice League Dark en la serie de J. J. Abrams. Foto: DC / HBO

HBO confirmó que Justice League Dark llegará en formato de serie tras un acuerdo con el director J. J. Abrams y Warner Bros. “Qué comienzo tan sorprendente para nuestra asociación con el equipo de Bad Robot”, declaró el director de contenido de HBO Max, Kevin Reilly.

Tras esto, enfatizó que no podía imaginar algo mejor que una idea original del cineasta y Warner Bros. “Dejémosles perderse en la icónica propiedad intelectual de Stephen King y el universo DC para proporcionar más programación imprescindible", finalizó.

