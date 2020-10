Spider-Man 3: fans piden crossover Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield

Spider-Man ha sido llevado a la pantalla grande en más de una ocasión. No obstante, el Universo Cinematográfico de Marvel logró renovar su imagen con una saga conformada por Homecoming y Far from home, ambas películas protagonizadas por Tom Holland.

A pesar de este éxito, los fans siempre han fantaseado con ver a los anteriores interpretes del superhéroe compartiendo escena con el nuevo, bajo el concepto del multiverso. Sin embargo, las posibilidades siempre han estado en contra... hasta la fecha.

Un mismo superhéroe, distinto hombres detrás de la máscara. Foto: Instagram

A través de Instagram, Jamie Foxx anunció que daría vida a Electro en la tercera entrega de la saga. En la misma publicación, compartió una imagen en donde las tres versiones de Spider-Man (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland) enfrentan al villano.

Cabe resaltar que el actor ya había interpretado al temible personaje en The Amazing Spider-man 2 y, según la imagen, podría ser el responsable de unir los tres mundos. Por su parte, los fans no perdieron el tiempo e invadieron las redes sociales para pedir que se haga realidad.

Esta no es la primera vez que el concepto del multiverso es empleado en el MCU. En Spider-Man: Far from home, el villano Mysterio explica la existencia de varios mundos paralelos que coexisten en dimensiones alternas.

Además, la película animada Spider-Man: Un nuevo universo contó la historia de Miles Morales como el sucesor de Spider-Man. En su primera aventura, tuvo que detener a Kingpin, un demente que puede abrir portales hacia otros universos.

Spider-Man, últimas noticias: