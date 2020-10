¡No me digas solterona! llega a Netflix: fecha de estreno, trama y personajes de la película

Las películas peruanas están ganando terreno en el catálogo de Netflix. Ahora le tocó el turno a ¡No me digas solterona!, la exitosa cinta dirigida por Ani Alva Helfer que llevó a más de 860 mil personas a las salas de cine en 2018.

La noticia sobre su lanzamiento la dio a conocer la cineasta a través de su cuenta oficial de Instagram. Asimismo, resaltó que su producción fue de mucho agrado para la plataforma y se mostró agradecida por la gran oportunidad.

“Obviamente no es una decisión. Ellos deciden si quieren tu película o no. Ya les puedo develar esto y estoy muy feliz. Los invito a verla a quienes no la vieron. A los que ya la vieron, tienen una oportunidad ahí”, señalo Helfer a sus seguidores.

¡No me digas solterona! - Sinopsis

La vida de Patricia, de 35 años, era casi perfecta: un buen trabajo, amigas y un novio con quien pensaba casarse. Pero mientras ella esperaba que Alonso le propusiese matrimonio, se entera que él la engaña por lo que vuelve a pasar a las filas de las solteras. ¿Se le pasará el tren, como dice su madre? ¿O encontrará el amor gracias a la ayuda de sus fieles amigos?

¿Quién es quién en No me digas solterona?

El elenco del filme está conformado por actores y actrices nacionales.

Patricia Barreto - Patricia

Angélica Aragón - Tencha

Diego Carlos Seyfarth - Alonso

Marisol Aguirre- María Gracia

Anahí de Cárdenas - Sol

Los actores iniciaron la lectura del guión y se preparan para el rodaje de No me digas solterona 2. Foto: Big Bang Films

No me digas solterona tiene agendado su estreno en Netflix para el próximo 8 de octubre.

Cabe resaltar que la directora aprovechó sus historias para dar la noticia de que su incursión en la pantalla chica es una realidad. La novela Mi vida sin ti será producida por Del Barrio Producciones y se estrenará en América Televisión.