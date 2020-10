100 años: la película que nunca verás: ¿de qué trata la cinta que estrenará en el 2115?

El cine tiene sus curiosidades y esta es una de ellas. John Malkovich y Shuya Chang, junto al director Robert Rodríguez, no estarán vivos cuando 100 years: The movie you will never see (100 años: la película que nunca verás) estrene en las salas de cine.

Puede sonar extraño, pero la cinta tiene como fecha de lanzamiento el 18 de noviembre del 2115, sí, leyó bien.

Con información del portal People, el filme, que fue presentado en el Festival de Cannes de 2016, tiene una trama donde se presenta a la Tierra, 100 años después, con las consecuencias de su desarrollo. Si bien la historia en sí es un misterio, en el 2015 se publicó tres teaser tráiler donde se puede ver a Malkovich y Chang siendo parte de un planeta en ruinas y abandonada, otra con una sociedad avanzada, y la tercera en medio de una invasión donde los ciborg se han hecho con el control del planeta.

¿Cómo nació 100 años: la película que nunca verás?

La cinta fue financiada por la marca de coñac Louis XIII, la cual convocó al director Robert Rodríguez para que junto a John Malkovich, Marko Zaror y Shuya Chang, desarrollen la película.

La película podrá ser vista recién el 2115. Foto: Hamim Ekta

Por lo que se sabe, el largometraje permanecerá guardado en una caja de seguridad en Francia fabricada por la marca Fichet-Bauche. Cuando llegue el momento de su estreno, un cronómetro abrirá la puerta de seguridad para que sea vista.

En conversación con el programa de Graham Norton Show, Malkovich dio breves detalles de este proyecto, sin olvidar que será una película que no podrá ver.

“No es la primera película que he hecho y que no podré ver, debo aclarar. La hice junto a Robert para una empresa francesa de coñac que quiso conmemorar la producción de uno de sus productos. Ya está grabada y guardada”, comentó.

En otro momento, el intérprete manifestó que la marca otorgó mil invitaciones para el estreno en 2115. Las mismas podrán ser heredadas.

