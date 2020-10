Jamie Foxx volverá a ser Electro para Spider Man 3 y anuncia renovada imagen

Lo que empezó con un rumor finalmente ha sido confirmado. Jamie Foxx volverá a dar vida a Electro para el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete compartió con los fans la noticia e indicó que está listo para iniciar la etapa de filmación. En cuanto a reparto, la inclusión de Foxx es uno de las más resaltantes.

“¡Díganle a Spidey que he vuelto! Estoy muy emocionado de ser parte de la nueva película de Spider Man para Marvel. No puedo esperar para que vean lo nuevo que tenemos. ¡Ya no seré azul!", comentó.

Jamie Foxx usó sus redes sociales para confirmar la noticia. Foto: Captura (@iamjamiefoxx)

El actor interpretó a Electro por primera vez en The Amazing Spider-Man 2 de 2014, cinta que tuvo a Andrew Garfield y Emma Stone de protagonistas. Tras un criticado estreno, Sony cambió de estrategia y llegó a un acuerdo con Disney para que el Hombre Araña se convierta en parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Esta acción no solo permitió la inclusión de un nuevo Avenger, sino también le dio un reinicio al personaje el cual viene siendo interpretado por Tom Holland.

¿Cuándo estrena Spider-Man 3?

Tras la propagación de la pandemia del coronavirus, Disney movió su calendario de estrenos y anunció que Spider Man 3 llegará el próximo 17 de diciembre de 2021.

Marvel, últimas noticias