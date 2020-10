The Flash: Christian Bale podría volver como Batman con una sola condición

The Flash aprovechará las posibilidades que ofrece el multiverso para traer de regreso a Ben Affleck y Michael Keaton en sus papeles como Batman. La noticia tiene emocionados a los seguidores del Hombre Murciélago, quienes no evitaron pensar en Christian Bale.

A través de las redes sociales, los fans pidieron su participación en la película para así tener los rostros más aclamados del héroe en un mismo escenario. Al respecto, We Got This Covered dio a conocer que el actor aún está abierto a negociaciones.

El Batman más 'realista' podría volver en el filme. Foto: composición / Warner Bros

De acuerdo al último informe del medio especializado, Christian Bale está dispuesto a volver como Batman pero con una importante condición. Esta no dependería de Warner Bros ni alguien dentro de la producción de The Flash.

En realidad, la participación del actor en la película dependería únicamente de la aprobación de Christopher Nolan, aclamado director de Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises.

Warner Bros también está interesado en el protagonista de The Dark Knight. - Foto: Warner Bros.

Cabe resaltar que Bale fue el plan de contingencia del estudio en caso de que Michael Keaton rechace la propuesta de unirse a The Flash. Sin embargo, parece que ahora la compañía no descarta su aparición incluso a modo de cameo.

No cabe duda que la imagen del Hombre Murciélago en la película es uno de los grandes atractivos para los fans. Además, se trata de una apuesta segura para un exitoso estreno en cines, tras la pandemia de coronavirus.

Batman, últimas noticias: