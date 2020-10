Adult Swim no transmitirá capítulos sobre temas raciales

En los últimos años, la televisión y el cine han realizado reajustes en sus producciones para abordar temas de índole social y político de acuerdo a la situación actual. En ese sentido, Adult Swim decidió dejar de transmitir episodios que aborden la discriminación racial de una manera inadecuada.

Según dio a conocer The Daily Beast, las series The Boondocks, Aqua Teen Hunger Force y The Shivering Truth figuraron como aquellas que perdieron episodios, luego de que el contenido fue removido del sitio web del canal y la plataforma de HBO Max.

En el caso de The Boondocks, se retiró el cuarto episodio de la tercera temporada: The story of Jimmy Rebel. Esta entrega fue protagonizada por un cantante de música country racista que parodia a Johnny Rebel, conocido musico estadounidense que grabó algunos singles en la década de los 60.

En Aqua Teen Hunger Force se dejó de lado el episodio Shake me like that. Dicho capítulo no solo hizo referencia al cine de blaxploitation (movimiento que tuvo a la comunidad afroamericana como protagonista principal), sino que también hizo una parodia del libro Black Like Me.

Por último, The shivering truth, serie que narra parábolas emocionales que reflejan los miedos más profundos que existen en el inconsciente del espectador, corrió la misma suerte y dejó de emitir Ogled Inklings.

Al respecto, un portavoz de HBO Max conversó con el medio The Daily Beast para profundizar las razones detrás de la decisión del canal y la agenda política y social que afronta el mundo del espectáculo.

“Cuando Adult Swim cambia la serie a una nueva plataforma, determinamos qué episodios se seleccionan a través de filtros creativos, culturales, nuestras políticas de estándares y prácticas. A menudo, estas decisiones se toman en colaboración con los creadores del programa”, mencionó.

