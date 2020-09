Ready player two: Tye Sheridan entusiasmado con segunda parte

Ready player one sorprendió a la audiencia con sus inacabables referencias a películas y videojuegos de los años 80. La película dirigida por Steven Spielberg fue todo un éxito, por lo que sus seguidores están esperando una segunda parte.

Para alegría de los fans, la continuación llegará, pero a modo del libro Ready player two. Al respecto, el protagonista de la adaptación, Tye Sheridan, se mostró entusiasmado por la posibilidad de llevar la obra a la pantalla grande.

A través de una entrevista para ComicBook.com, el actor señaló que no es sorpresa que Ernie Cline esté por lanzar Ready player two, por lo que varios fans le preguntan si habrá una adaptación cinematográfica. No obstante, no sabe cuáles son los planes de Warner Bros.

"Me encantaría tener una respuesta (...) Tengo los dedos cruzados. Por supuesto, creo que es grandiosa y me encantó trabajar en la anterior película. Así que sí, espero que podamos hacer otra”, fueron las palabras de Sheridan.

Ready Player One fue la sorpresa cinematográfica del 2018. Foto: Warner Bros

En cuanto a la novela, se sabe que el argumento continuará los eventos de su predecesora y no los de la película. Sin embargo, el autor comentó anteriormente que fue influenciado por algunas ideas de Steven Spielberg.

Ready player one cuenta cómo Wade Watts prefiere mil veces el videojuego de OASIS al sombrío mundo real. Él se asegura que esconde las diabólicas piezas de un rompecabezas cuya resolución conduce a una fortuna incalculable.

