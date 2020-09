Enola Holmes: familia de Arthur Conan Doyle demandó a Netflix por Sherlock Holmes

Enola Holmes es la nueva película de Netflix que ha logrado gran atención en el servicio. Con Henry Cavill y Millie Bobby Brown de protagonistas, la historia no solo ganó fama sino también que la familia del creador de Sherlock Holmes entable una demanda.

Los allegados a Arthur Conan Doyle han presentado una queja ante un juzgado de Estados Unidos contra la empresa por infringir derechos de autor.

De acuerdo al portal Telegraph; Netflix, Legendary Pictures, Penguin Random House y Nancy Springer, creadora de Enola Holmes, enfrentan una demanda por parte de The Doyle State, grupo encargado de velar por el legado del autor británico.

En la querella presentada en junio de 2020 ante el Tribunal Federal de Nuevo México se menciona que el filme comete una “infracción de derechos y violaciones de marca registrada”. La familia manifiesta que el personaje visto en la cinta, amable y protector de su hermana, difiere sobre la imagen establecida por Arthur Conan Doyle al momento de su creación. Telegraph indicó que la resolución de la demanda sigue pendiente

Quien se ha pronunciado sobre este caso fue Henry Cavill, actor que da vida al astuto investigador. En conversación con la revista GQ, el intérprete indicó que “este tipo de situaciones no lo sorprenden”.

Enola Holmes y una faceta muy diferente del ingenioso detective. Foto: Netflix

“Honestamente no tengo una opinión en particular. Es un personaje de una página que elaboramos a partir del guion. Las cuestiones legales están por encima de mi salario, sinceramente, ya nada me sorprende”, manifestó.

Enola Holmes es la película más vista en Netflix Perú. La cinta está disponible en el servicio.

Netflix, últimas noticias: