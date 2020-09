Street Fighter, la película: ¿cuánto dinero le genera a Capcom a 26 años de su estreno?

Street Fighter marcó un hito en el mundo de los videojuegos, al punto que llevó a Capcom a lanzar en 1994 lo que sería uno de sus productos estrella: La última batalla.

La película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, Raúl Juliá, Kylie Minogue, Ming-Na, entre otros, reunió en la pantalla grande a los más importantes personajes de la franquicia. A 26 años de su estreno, ¿cuánto dinero le sigue generando a la empresa?

Como lo rescata el portal de la revista Hobby Consolas, en el 2018 el reporte anual de Capcom informó que Street Fighter: La última batalla todavía le daba ingresos a la empresa, pese a sus años de estreno.

En números, Kenzo Tsujimoto, CEO de la empresa y productor del film, comunicó que la película genera 5 millones de yenes al año, lo que vendría a ser un promedio de 500.000 dólares americanos solo en regalías.

Sin duda, el largometraje de Street Fighter ha sido rentable para Capcom a largo plazo. “Con una película, incluso después de su paso por el cine, su viaje continúa. Hablamos de transmisiones en la televisión, streaming o venta de DVD”, señaló Tsujimoto.

A pesar del éxito de La última batalla, su secuela, The legend of Chun-Li, no corrió con la misma suerte. Con un presupuesto de 18 millones, solo recaudó 13.

