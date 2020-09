Como cada mes, Netflix renueva su catálogo con nuevas películas y series para alegría de sus seguidores. Sin embargo, también elimina varios títulos debido a sus acuerdos de licencia y su popularidad entre los usuarios del servicio.

Lo más llamativo de la ocasión es que las producciones de Pixar y del Universo Cinematográfico de Marvel son removidas de la plataforma. ¿La razón? todas serán contenido exclusivo de Disney Plus, el cual llegará a Latinoamérica el próximo 17 de noviembre.

A continuación, la lista completa de producciones que se despiden de esta plataforma de streaming.

Las crónicas de Narnia 1

Las crónicas de Narnia 2

La propuesta

Ajuste de cuentas

Jackass: la película

Concrete football

Gangster squad

Walk with me

Capitán América 2: soldado de invierno

Carol

Cars

Cars 2

The roommat

Sleepless

Intensamente

Holy hell

Ant-man

The Avengers

Immortals

Incorruptible

Jack y la mecánica del corazón

Jackass

Una tormenta perfecta

Terminator: genesis

The gunman

Los Increíbles

Buscando a Nemo

Atrápame si puedes

Buscando a Dory

Una propuesta indecente

Soul surfer

Thor

The lucky one

Up

Toy Story 1

Toy Story 2

Toy Story 3

The last mission

Next Avengers

Whitney: can I be me

A toda velocidad

Transformers: el último caballero

Jane

Clueless

Brooklyn

Blair witch

Ferris buellers day off

Me amarás cuando despierte

Gagarin: first in space

Raiders

Operación escobar

