Enola Holmes y Anne with an E: las similitudes que pocos fans notaron

Enola Holmes dio a conocer la historia de la hermana menor del detective Sherlock Holmes y los usuarios de Netflix quedaron encantados con su viaje de autodescubrimiento. En cuestión de horas, la película se convirtió en el título más visto de la plataforma en más de 70 países.

Tras su exitoso estreno, sus miles de fans están esperando que el gigante de streaming confirme una continuación. Mientras tanto, no dejan de comentar las virtudes de la obra y curiosidades de la cinta. Una de estas se trataría de las similitudes con la serie Anne with an E.

Amybeth McNulty y Millie Bobby Brown son las protagonistas de Anne with an E y Enola Holmes, respectivamente. Foto: Netflix.

Papeles protagónicos

Las producciones tienen como personajes principales a dos jóvenes interpretada por Millie Bobby Brown y Amybeth Mcnulty. Ambas contaban con solo 15 años al momento de empezar su rodaje. Algo que sus papeles comparten en común es su personalidad fuerte y valiente.

Enfoque feminista

El enfoque feminista es el tema central en ambos títulos, por lo que las frases inspiradoras estuvieron presentes. En Anne with an E destaca: “Las mujeres no son completadas por los hombres. Las mujeres están completas en el momento en que llegan al mundo”. En Enola Holmes tenemos: “Mi vida es mía”.

El Lenguaje de las Flores fue publicada en la época Victoriana y era utilizada como una forma de expresar sentimientos. Foto: composición / Netflix

Una misma época y obra de lectura

Ambas ficciones están ambientadas en la misma época. Mientras que la historia de Anne ocurre en 1896, la de Enola tiene lugar en 1884. Al cruzar similares tiempos, se puede ver que las protagonistas concuerdan con el uso del libro titulado El lenguaje de las flores.

